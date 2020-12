Hace un mes nació la heredera de Gianluca Vacchi. El exitoso empresario italiano dio a conocer a través de sus redes sociales que se convirtió en padre por primera vez, fruto de su relación con la modelo Sharon Fonseca.

“Ya está con nosotros. Sharon y yo estamos felices de compartir con ustedes que esta mañana recibimos a nuestra hija, Blu Jerusalema Vacchi . Gracias a Dios, está sana. Y ya la amamos más que a nuestras vidas”, expresó el millonario en su perfil de Instagram.

SHARON PRESENTA A SU PAPÁ EN REDES

La modelo compartió una foto en Instagram en la que aparece dándole un obsequio de navidad a su padre, José Luis Fonseca, como parte de una publicidad de perfumes.

Lo que llamó más la atención de los usuarios no fue la promoción del perfume, sino el físico del papá de Sharon, ya que muchos creen que se ve más joven que su pareja Gianluca Vacchi.