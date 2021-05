Sheyla Rojas afirmó en redes sociales que no le dará una entrevista Magaly Medina, ya que la producción no cuenta con el presupuesto que ella exige. Además, resaltó que el programa de la popular Urraca solo hace rating cuando habla de “ella y de los demás como parásito”.

“A esa señora jamás le daría una entrevista gratis. Hace su programa, su rating hablando de mí y de los demás como parasito (...) imagínate, hace su programa, su rating hablando de mí y de los demás como parásito” , sentenció la exchica reality.

MATRIMONIO FRUSTRADO

Sheyla Rojas también comentó sobre su pareja y afirmó que no es ningún agricultor y que no tiene por qué dar explicaciones sobre su vida en México. Además, la exchica reality tildó de “frustrado” el matrimonio de Magaly Medina con el notario Alfredo Zambrano.

“Mi pareja es un hombre profesional y trabajador. No tengo que dar explicaciones sobre su vida, él no es alguien público, pero ya estuvo bueno esa señora y sus insinuaciones despectivas poniéndome a mí como algo que no soy”, respondió Sheyla Rojas a una usuaria que le preguntó si es buchona.

Luego continuó con: “no sé si está frustrada porque su relación disque perfecta como pregonaba con su notario llegó a su fin. Y así quería entrevistarme, jamás aceptaré darle una entrevista, no quiero y tampoco le alcanzaría el presupuesto”, precisó.

Recordemos que estas respuestas de Sheyla Rojas fueron evidenciadas por Instarandula, programa de espectáculos del periodista Samu en redes sociales.

