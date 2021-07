La exchica reality, Sheyla Rojas, quien ahora se encuentra residiendo en México, publicó imágenes de su niñez con motivo del Bicentenario de la Independencia del Perú.

Y es que la exconductora compartió en su cuenta de Instagram fotos de su niñez bailando danzas típicas del Perú, a propósito de las Fiestas Patrias al cumplirse 200 años de la independencia nacional.

Además, Sheyla Rojas -expareja del extorero español Antonio Pavón- dedicó un mensaje al país con ocasión del Bicentenario del Perú. “Felices fiestas patrias, te amo Perú”, escribió la expresentadora de televisión.

Junto al emotivo mensaje, la popular “Shey Shey” publicó fotografías cuando era pequeña y bailaba la marinera. Asimismo, la exchica reality respondió a quienes critican a la estéticas de sus pies. “Espero ahora entiendan por qué los tengo así”, se lee en una de las fotos.

Cabe precisar que hace unos días la modelo publicó en sus redes sociales un reflexivo mensaje sobre el amor propio, en el que aclara cual es su secreto para confiar en sí misma.

“La confianza es no arrepentirse de ser como eres, Es amar cada pedacito de ti y que no importe a quien no. Brindemos por eso, chicas”, aseveró.

Como se sabe, Sheyla Rojas dejó el Perú y ahora vive en México junto a su pareja, un ciudadano mexicano.

