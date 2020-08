Antes de finalizar la edición de hoy de “Estás en Todas”, Sheyla Rojas se tomó unos minutos para referirse a las críticas que recibió luego de comentar una transmisión en vivo del cantante de reguetón Maluma.

La figura de televisión inició aclarando que solo comentó el live del intérprete de “Felices los 4” como una fanática más y que no entendía por qué se generó toda una controversia.

“Me voy a sentar para hablar fuerte y claro. Yo soy una persona que me tomo las cosas de manera divertida. Yo la verdad tengo que aclarar todo esto porque se han dicho muchas cosas. Tengo que reconocer que me metí a un live, es uno de mis artistas favoritos, yo me considero una seguidora de Maluma y yo, misma fan, me metí a comentar, no entiendo qué tanta alhacara”, señaló.

Sheyla también se refirió a los rumores de un posible romance con el colombiano. “Hay muchas personas que crean historias y van más allá de cosas que no tienen ninguna prueba...Hay que ser un poquito más inteligentes”, añadió la presentadora de televisión.

Asimismo, sostuvo que si tuviera la intención de tener un acercamiento con Maluma, no lo evidenciaría. “Si yo realmente quisiera algo con él no sería público y si yo no tengo nada que ocultar, no tengo problema en meterme a su live y dejar un comentario”, se defendió.

Finalmente, la compañera de “Choca” Mandros sostuvo que en más de una ocasión le han inventado romances; sin embargo, nunca han podido comprobar nada.

“Yo me cuido muchísimo ‘Choca’, me han inventado romances, ponen fotos mías, pero no tienen pruebas y patinan, y se ponen como payasos a hablar y decir mil cosas, pero yo de verdad me río y me lo tomo de la mejor manera. Y me voy a seguir metiendo a comentar los live de los artistas que yo quiero”, agregó.

Sheyla Rojas habla de su relación con Maluma | Estás en Todas | TROME

