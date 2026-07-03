Shirley Arica sorprendió a sus seguidores al revelar que su relación con Pablo Heredia llegó a su fin. Aunque su historia parecía continuar, la ganadora de ‘La Granja VIP Perú’ explicó que ambos decidieron terminar el vínculo tras una conversación.

Durante una transmisión en vivo en TikTok, la influencer anunció la separación y señaló que el fin de la relación se dio en buenos términos. Además, evitó dar detalles y se despidió de esa etapa con un mensaje de cariño hacia el actor argentino.

“ Finalizó. Espero que la gente que nos apoya o nos apoyaba como pareja nos empiece a apoyar por separado. A mí me gustaría que él crezca mucho en su música, que esté contento, que esté feliz y yo en lo mío, enfocada en mi carrera, en mi canal de YouTube, en mi marca ‘Indomable’, en mis cosas. […] Ya hemos conversado al respecto y creo que es lo mejor para ambos ”, manifestó.

Arica no dio detalles sobre las causas del distanciamiento. La influencer pidió comprensión a sus seguidores y señaló que prefiere mantener ciertos aspectos de la relación en reserva, pese al interés que generó su historia con el artista.

Asimismo, expresó su agradecimiento por el respaldo que recibió la pareja desde que se hizo público su vínculo y aseguró que mantendrán una buena relación.

“ No voy a dar mayor detalle de la situación porque es algo que queda, al menos para mí, entre nosotros, pero sí creo que ustedes igual tienen que saber en qué quedó, qué fue lo que pasó por respeto, porque sé que nos han apoyado y porque sé que hay muchas personas que les hubiese gustado vernos juntos, pero lamentablemente no se pudo. Vamos a seguir como amigos. Yo lo quiero mucho, él a mí y ya ”, finalizó.