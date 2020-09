Shirley Arica reveló que Jean Deza le rompió la cabeza, antes de que él tenga una relación con Jossmery Toledo, y que decidió no denunciarlo por “vergüenza”. Sin embargo, este martes 8 de setiembre, decidió no callar la agresión física que recibió.

“Esto sucedió antes de Jossmery, cuando él me hace esto, yo me abrí, pero él seguía ahí. Él me pagó la placa, lo que necesitaba en ese momento como para que yo esté tranquila. Me rompió la cabeza, está enfermo . Estaba tomado, pero no borracho. Él trata de justificar de que fue de causalidad y no fue así. Por más que traté de pasar el momento, no fue así, tengo testigos que estuvieron en su cuarto”, narró en entrevista con ‘Magaly TV: La Firme’.

“Grabé cuando estaba sangrando en el baño, grabé todo y lo tengo en mi teléfono. Si él sale a decir que es mentira lo que estoy hablando, ya sabes en dónde va a terminar, espero que se queda callado y yo pienso cerrar el tema”, agregó la modelo.

Shirley Arica denuncia que Jean Deza le rompió la cabeza y tuvo que ir a clínica

Según Shirley Arica, Jean Deza intentó que ella no cuente lo sucedido al llamarla antes de que ingrese al set de televisión para decirle que la quería.

“Tuve que ir a una clínica, tengo pruebas, por eso es que él antes de venir a este set, llamó para intentar convencerme y decirme que me quería. Por supuesto que le creo y me solidarizo con ella (Jossmery Toledo). Siento que ya superé eso. No me voy a callar y no me iba a quedar callada. No lo denuncié, lamentablemente me equivoqué porque debí denunciarlo y creo que todas las mujeres que sufren ese tipo de agresiones deberían de hacerlo”, indicó.

Garantías para su vida

Shirley Arica también confesó temer que Jean Deza atente contra ella y por eso pedirá garantías por el bienestar suyo y de su hija.

“Para mí es un capítulo cerrado, ojalá que no me haga nada porque sé que conoce a gente bastante brava y pondré mis garantías por si acaso, él es cobarde. Tengo miedo que vaya a mi casa o me haga un escándalo. Vivo solamente con la bebé", sostuvo.

