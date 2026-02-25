El cantante colombiano Silvestre Dangond anunció que Perú será el punto de partida de su gira internacional “El Baile de Todos”.

El artista se presentará el próximo 28 de mayo en el Multiespacio Costa 21, en un espectáculo que recorrerá las distintas etapas de su carrera musical.

Las entradas estarán disponibles desde el miércoles 25 de febrero a través de Teleticket.

Tras el éxito de “El Último Baile”

Dangond llega a Lima luego de realizar en Colombia el recorrido de estadios “El Último Baile”, considerado uno de los más importantes de su trayectoria.

Según información oficial, el tour superó los 15 estadios llenos y convocó a cientos de miles de asistentes, consolidando una de las etapas más exitosas del artista.

“Llevar mi show a Perú me llena de emoción. Siempre he sentido el cariño de este país y quiero que vivamos juntos una noche inolvidable”, expresó el cantante sobre el inicio de la gira.

Un recorrido por sus grandes éxitos

“El Baile de Todos” incluirá los temas más representativos de su carrera, además de canciones de su nueva etapa artística.

El espectáculo contará con producción de gran formato, enfocada en la potencia sonora y la cercanía con el público.

El artista viene de obtener un Latin GRAMMY y sumar nominaciones a Premio Lo Nuestro 2026, reafirmando su vigencia dentro de la música latina.

A lo largo de su trayectoria, ha colaborado con figuras como Sebastián Yatra, Carín León, Fonseca y Emilia Mernes.