“Sin Bandera” se acerca a Lima para celebrar sus 25 años de trayectoria y debido a la gran acogida del público peruano anuncia la apertura de una tribuna para su concierto del 28 de marzo en Costa 21.

Noel Schajris y Leonel García, quienes vienen girando por el continente americano con su “Escenas Tour” han contemplado esta nueva tribuna izquierda frente al mar ya que agotaron las principales zonas. El costo de este nuevo espacio es de s/.391 nuevos soles y ya está disponible en venta en la plataforma digital de Teleticket.

Los intérpretes de éxitos como “Kilómetros” y “Sirena”, lanzaron en febrero su nuevo álbum “Escenas” con 10 tracks inéditos de los cuales ya se estrenaron “Que culpa tiene ella” y recientemente “Nunca”.

Luego de su concierto en Lima el 28 de marzo, Noel y Leonel volarán a tierras americanas para presentarse en California, Las Vegas y Phoenix y posteriormente en Centroamérica.