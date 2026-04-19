La grabación de la telenovela 'Sin senos sí hay paraíso’ se vio sacudida por un hecho de violencia tras un ataque ocurrido la tarde del último sábado en Bogotá, Colombia. El incidente, registrado minutos antes de las 4:00 p. m. en el sector del Parque Nacional Oriental, interrumpió de forma abrupta una jornada de trabajo que se desarrollaba con normalidad.

Según los primeros reportes, un individuo armado con un objeto cortopunzante ingresó al lugar y atacó a varias personas presentes en el rodaje. El hecho generó escenas de pánico entre actores, técnicos y miembros de la producción, dejando fallecidos y heridos, en un caso que viene siendo investigado por las autoridades.

El ataque ocurrió en las inmediaciones del Instituto Roosevelt, en la localidad de Santa Fe, una zona céntrica de la capital colombiana. Testigos señalaron que el agresor actuó de forma repentina, arremetiendo contra quienes se encontraban en el lugar, lo que desató escenas de caos y desesperación.

De acuerdo con información del brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el hecho dejó un saldo de tres personas fallecidas, entre ellas el atacante, y al menos un herido.

“Un hombre, sin mediar palabra, agrede con arma cortopunzante a un ciudadano. Posteriormente, otras personas intentan defenderlo y también resultan lesionadas”, indicó la autoridad.

Las investigaciones quedaron en manos de la Fiscalía, que busca esclarecer el móvil del crimen y determinar si el agresor contaba con antecedentes. Entre las hipótesis, se evalúa si se trataría del mismo individuo que fue sancionado un día antes por portar un arma similar, según informó el diario El Tiempo.

Las reacciones no tardaron en llegar. Desde la noche del mismo día del ataque, diversas figuras de la industria audiovisual en Colombia comenzaron a manifestar su consternación a través de redes sociales, evidenciando el impacto del violento episodio en el entorno de la telenovela.

Entre las primeras en pronunciarse fue Carmen Villalobos, quien encarna a Catalina Santana en la producción. Mediante su cuenta de Instagram, la actriz difundió una imagen en fondo negro acompañada de un mensaje de duelo, sumándose al llamado colectivo de respeto hacia las víctimas y sus familias.

Poco después, Carolina Gaitán, protagonista de la historia en el papel de Catalina Marín Santana, compartió el mismo mensaje en sus redes sociales, evidenciando el impacto emocional que el hecho ha causado entre quienes integran la telenovela.

Por su lado, Gregorio Pernía, recordado por dar vida a Aurelio Jaramillo, ‘El Titi’, también replicó la publicación en sus historias de Instagram, sumándose a la cadena de mensajes que, más allá de la ficción de ‘Sin senos sí hay paraíso’, reflejan el dolor real que atraviesa actualmente el sector audiovisual en Colombia.