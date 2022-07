“Yo creo que es un libro sanador”, nos dice la periodista sobre “Un viaje para no morir” (Editorial Artífice Comunicadores, 187 pp.). Es un libro que te invita a un viaje, tú puedes comenzar si quieres por la última página, o por la mitad y te vas encontrando con gente, con varias imágenes. Para mí, es como un video, es bastante visual en el sentido de la descripción”, dice Tuesta.

Esa experiencia terrible que incluía un virus que no identificaban y tu internamiento en la unidad de cuidados intensivos, luego nos tocaría a todos por la pandemia...

Cuando comenzó la pandemia y la gente empezaba a escuchar recién sobre el ventilador y de cuidados intensivos, yo sabía lo que era estar conectada a un ventilador por varios días en coma por no poder respirar. Fue como muy evocativo el hecho de la pandemia y el recordarme un poco todo lo que pasé.

¿Sientes que sobrevivir a esa experiencia fue como una segunda oportunidad que te dio la vida?

Totalmente, para mí, después de lo que me sucedió en 2016 definitivamente mi vida cambió, pero no tanto de manera personal, fue de una forma muy íntima, muy espiritual. Me di cuenta que hay que darnos tiempo; el hecho de que las cosas se tienen que hacer en este momento y no para mañana.

Tomar decisiones que a veces uno va postergando...

Y después me di cuenta con la pandemia el hecho de que no puedes programar las cosas y tus cariños, los tienes que decir.

¿Tus hijos siempre fueron esa motivación para salir de ese estado tan grave?

Sí, básicamente mis dos hijos, pero también esa conexión con el país, eso a mí me ha ayudado muchísimo. Para mí, el hecho de haber viajado tanto y haberme encontrado con tanta gente y de haber conocido tantas cosmovisiones me hizo como tener varias herramientas para apoyarme ahí y poder salir adelante. Llegó un momento también en que uno decide finalmente si quieres seguir, o si decides tirar la toalla.

¿Cómo afrontaste el proceso de creación del libro?

Ha sido un proceso por partes, pero sobre todo me he basado en lo que yo recordaba y necesitaba contar, por momentos, ha sido escribir y sacar todo. Estoy convencida de que hay tiempos en la vida en los que uno tiene que cerrar ciclos, debe cerrar ese espacio que es como una herida abierta.

Y hablando de cerrar ciclos y aprendizajes, ¿crees que después de experiencias como la tuya o la pandemia aún hay gente que no ha aprendido nada?

De verdad, creo que eso es terrible, que a pesar de esto tan doloroso que nos ha pasado no hayamos aprendido nada, es lamentable. Pero no todo es malo, en su momento yo creo que fuimos solidarios, esa una práctica, por ejemplo, que debería permanecer.

Pero aún hay mucho egoísmo por desterrar...

Siempre estamos pensando en nuestro propio interés y qué maravilloso sería fijarse en el del costado, o en el de la derecha, en el de la izquierda, o en el de adelante o el de un poquito más atrás para construir algo en conjunto. Yo sí creo mucho en el bien común, creo que podemos hacer una fuerza, en este caso, esa es la energía que yo considero que puede ayudarte a avanzar. Esa gente que a pesar de lo que hemos vivido no ha cambiado para bien, pues ojalá en algún momento lo hagan.

Sonaly Tuesta

Periodista. Creó el programa de televisión “Costumbres” que condujo y dirigió por más de 20 años. En 2020 publicó “Costumbres”. El verdadero espíritu de los peruanos” y “Escritos para Santiago Z”.

