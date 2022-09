El actor Stefano Salvini realizó una peculiar transmisión en sus redes sociales y despertó la polémica entre los cibernautas.

En las imágenes se aprecia a Salvini con una apariencia totalmente opuesta a la que mostraba, hace unos años, en producciones cinematográficas y televisivas.

“Estoy muy deprimido hace meses porque me terminaron, no superé la ruptura amorosa y caí en un hueco (…) no más tías, (aunque) eso no puedo decirte que lo lograré, ayer salí con una de 70 (...) debería ser gigoló de tías, (de) señoras pitucas. Si alguna tía ve esto, una con plata, por favor escríbame”, indicó.

La expareja de la presentadora Johanna San Miguel lució una larga cabellera y una barba sin afeitar durante la transmisión. “Recibo comentarios negativos desde que tengo 22 años, fresh, de eso se trata esto”, comentó.

