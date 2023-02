Stephanie Cayo oficializó su reconciliación con Maxi Iglesias, con quien compartió el protagónico en la película de Netflix, ‘Hasta que nos volvamos a encontrar’ y había terminado su relación en junio del año pasado.

“ Tú y yo… donde sea que vayamos siempre va a ser una buena idea porque nace desde las entrañas… para ser bien específica. Larga vida a tu generosidad, profundidad y sensibilidad que me han cambiado la vida. Ya ven que te estoy esperando… Felices 32, cariño. Muy orgullosa de ti y de todo lo que te espera ”, escribió en Instagram junto a una serie de fotografías en la que luce junto al intérprete español.

Asimismo, la menor de las hermanas Cayo, escribió un mensaje más largo dedicado a Maxi Iglesias. “A veces uno siente tanto que las palabras nunca son las ‘correctas’ en los momentos importantes y uno debe apelar a la música, los poemas y la magia de los recuerdos, que quedarán por (siempre). Hoy es uno importante. Cumples 32. Yo te conocí a mis 32 y la vida me cambió, me cambió la forma de mirarla, gracias a ti me quitó el frío, la coraza y las armas, gracias a ti ”, se lee en las primeras líneas.

Además escribió: “Me cambió la forma de sentir, gracias a ti. Hoy todo se siente más fuerte, más brillante… y hoy me siento más fuerte, más capaz, más inspirada. Gracias a ti. Gracias a tu santa madre y a ti por haber elegido venir y encontrarte conmigo. Te quiero ”, finalizó su mensaje.

