¡Lo confirmó! Stephanie Cayo habló por primera vez sobre su separación con Chad Campbell y a través de un extenso mensaje en su perfil de Instagram, la actriz peruana explicó los motivos de su nueva etapa sentimental.

“Me casé con un hombre extraordinario. Una buena persona de corazón. Estoy feliz de haber aprendido todo lo que aprendimos juntos en los últimos 8 años. Llegamos a la vida del otro en un punto de nuestro viaje en el que nos necesitábamos. Hemos crecido juntos y nos hemos convertido en mejores seres humanos. Hemos tenido una hermosa aventura juntos. Hicimos la promesa de apoyar los sueños del otro sin importar nada. Ahora cada uno debe seguir lo que nos hace sentir verdaderamente uno y vivos”, señaló la intérprete de 33 años.

En su mensaje público, Cayo explicó que está separada de Campbell desde inicios de 2021 y que recién han decidido que sea de manera definitiva.

“A principios de este año decidimos separarnos y recién ahora hemos decidido hablar de ello. La separación es definitiva”, contó.

Finalmente, Stephanie aclaró que su divorcio no se debe a una tercera persona: “Nadie lastimó a nadie y siempre nos hemos valorado y respetado .Continuaremos en la vida del otro con el amor que nos tenemos como amigos más no como pareja. Estamos agradecidos por el increíble viaje que hemos tenido juntos y no cambiaríamos nada. Les pedimos que respeten nuestra decisión, hemos dicho lo que deseamos en este momento”.

