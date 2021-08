Tras el beso que protagonizó junto a su bailarín Oreykel Hidalgo en la última gala de ‘Reinas del Show’, Milena Zárate se pronunció sobre la romántica escena que recrearon y cómo se sintió ahora que ya se encuentra soltera.

“El beso fue parte de la coreografía, era una escena que se tenía que hacer, se tenía que ver real y no podía verse fingido. ¿Si practicamos varias veces la escena del beso? No. Solo se practicó el viernes, el sábado por la mañana y luego en la gala de la noche. Todo fluyó muy bonito”, comentó la colombiana en una entrevista a Trome.

Asimismo, Milena Zárate restó importancia a su expareja Augusto Barrera, quien terminó su relación al sentir celos de su bailarín Oreykel. Sin embargo, al poco tiempo ya se lucía con una joven en sus redes sociales.

“Así estuviera acompañada o no. Igual lo hubiera hecho porque es parte de mi trabajo, soy actriz, es la carrera que elegí, así que es un trabajo normal”, respondió Milena Zárate al ser consultada por su expareja.

“A estas alturas... no hago las cosas pensando en qué dirá la otra persona o mi ex. Lo hago porque es parte de mi trabajo, no por pensar en qué dirá el uno o el otro. La idea (de la escena del beso) me encantó, me sentí súper cómoda, Oreykel me da mucha confianza y eso es fundamental”, agregó la cantante colombiana.

Finalmente, Milena Zárate reveló que Oreykel le parece un hombre súper guapo y que estaba nerviosa cuando hizo la escena del beso.

“Hemos hecho una buena dupla en el trabajo con Oreykel, hemos creado una bonita amistad, lo conozco desde hace muchos años, hay una química espectacular y me parece un hombre súper guapo”, señaló.

