La colombiana Milena Zárate sorprendió al confesar que a los 15 años sufrió la pérdida de su bebé que tenía solo ocho meses de nacido, hecho que la llevó a pensar que jamás volvería a ser madre.

“Yo siempre he dicho que mi hija es un milagro…quizás muchos no lo saben, pero cuando yo tenía 15 años perdí un bebito de 8 meses de nacido y fue una cosa que me marcó horrible. Cuando él nació, él muere a los 8 meses y yo me peleé con Dios y conmigo misma. Yo dije que jamás en la vida yo iba a volver a tener un hijo”, contó Milena en una entrevista para la cuenta de Instagram de ‘Reinas del Show’.

Milena Zárate recordó lo terrible que fue esa experiencia y contó que el nacimiento de su segunda hija fue un milagro para ella.

“Cuando yo quedé embarazada tuve muchos sentimientos y siempre me preparé para cuando mi hija se fuera, o sea yo pensaba que mi hija se iba a morir… Cuando ella nace, yo todo el tiempo la tocaba, le ponía la mano para ver si respiraba. El día que cumplió los 8 meses yo no podía dormir, pero creo que a partir de ahí me curó. Nunca más volví a soñar con los niños que se morían”, señaló la cantante colombiana.

Asimismo, Milena Zárate contó que lo más difícil de su segundo embarazo es que pasó toda sola todo su etapa de maternidad, debido a los problemas que tuvo con su expareja Edwin Sierra y con su hermana Greissy Ortega.

