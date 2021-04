Stephanie Valenzuela volvió a Perú luego de que su expareja, el actor mexicano Eleazar Gómez, saliera en libertad condicional por haberla agredido física y psicológicamente. En una reciente entrevista, la cantante fue consultada sobre qué le diría a Gómez si lo tuviera frente a ella.

La artista peruana señaló que no tiene nada por decirle a Eleazar debido a “ya le dijo todo lo que tenía que decirle”.

Además, Stephanie Valenzuela indicó que al inicio de su relación no se dio cuenta de lo agresivo que podía ser Eleazar Gómez. “Cuando estuve con él, al principio era ‘cool’, pero no me había dado cuenta de que estaba con una persona totalmente agresiva. Tenía cambios de humor, pero nunca pensé que me iba a hacer algo así (atacarla)”, acotó.

Por otro lado, la cantante y modelo de 31 años contó que lleva un mes al lado del empresario esloveno Luka Lah, quien actualmente es su pareja.

“Luka fue una bendición en mi vida, llegó en el momento adecuado. Estoy feliz con él, me ayudó a cambiar mi mentalidad y a siempre pensar en positivo (…) Un mes recién. Cuando estuvimos en México recién decidimos estar, estamos yendo paso a paso y todo tranquilo”, contó.

Valenzuela descartó que Luka Lah sea su ‘sugar daddy’, pues ambos comparten los gastos. “Los dos tenemos 31 años y para que sea mi ‘sugar daddy’ tendría que tener 20 años más… sería mi ‘sugar baby’, ja, ja, ja. En realidad, los dos trabajamos, no necesito eso (que la mantengan), pero obvio como hombre es caballero. Somos una pareja joven que se complementa y lo importante en una pareja es que los dos aporten y realicen sus sueños”, puntualizó.

