En Instagram, Susan Ochoa viene realizando entrevistas a diversos cantantes y, en esta oportunidad, le tocó hablar con Yahaira Plasencia. Las dos compartieron anécdotas de su carrera musical y también cantaron a dúo.

El momento incómodo llegó, cuando Susan le quería preguntarle a Yahaira sobre su relación con Jefferson Farfán, por lo que ella respondió lo siguiente:

“El mes pasado estuve muy delicada, y le agradezco a Dios por estar bien. La familia es lo más importante (...) ya pasó todo, pero por ahí andan diciendo que me hice la lipo, que me quité costillas, han dicho de todo igual aquí tengo la cicatriz”, expresó Yahaira. Luego, Susan Ochoa le comentó que no le va a preguntar mucho, porque luego de va a decir que es muy ‘sapa’.

Fiel a su estilo, la salsera dijo que esta entrevistar podría salir en el “programa que la quieres mucho”.

“Seguramente esta entrevista sale en ese programa que me quieren mucho, seguro que sale”, dando a entender sobre el programa de Magaly Medina. Cabe mencionar que, en un momento, Susan se pronuncia y dice que es seguidora de la popular Urraca: “siendo sincera, a mí me gusta ese programa, y es la verdad, no soy mentirosa”.