Susan Ochoa contó que se hizo la manga gástrica, por lo que ahora luce con una figura renovada y con 15 kilos menos. La cantante confesó que había intentado varias dietas, pero como no funcionaron decidió someterse a la operación.

“Me asustaba el sobrepeso porque yo tengo familiares con diabetes. Me hice la operación y ahora me siento renovada, con más vitalidad y energía”, dijo la intérprete peruana, quien este domingo estará en ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’.

Susan Ochoa indicó que debido a la pandemia por el coronavirus tuvo que cancelar varios shows y viajes que tenía programados para este 2020, pero espera que el próximo año todo mejore para retomar sus viajes de promoción.

“Sueño con volver a hacer conciertos en vivo, con seguir llevando a todos mi música. Mientras, yo no he dejado el contacto con mi público a través de mis redes porque quiero seguir compartiendo, la música es lo que a mí me mueve”, agregó.

Susan Ochoa está enfocada en preparar su segundo álbum. Y por ahora está preparándose para su segundo concierto virtual el próximo 24 de octubre, además de estrenar la canción ‘Nunca es suficiente’ en balada.

“También, vienen más sorpresas, dúos, canciones en diferentes géneros para poder brindarle al público propuestas distintas. Y todo esto lo hago con mucho amor, entrega y trabajo”, dijo.

Finalmente, sobre su participación en ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’, Susan Ochoa aplaudió a sus acompañantes Giuliana Rengifo y Josimar, quienes la guiaron en la competición culinaria.

