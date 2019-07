Susan Ochoa confiesa que le hubiese gustado cantar con Luis Fonsi (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Susan Ochoa aplaudió la participación de Leslie Shaw junto a Luis Fonsi en la inauguración de los Juegos Panamericanos 2019, pese a la polémica que generó en las redes sociales por el supuesto uso de Playback.

"La verdad que no sé. Leslie es una cantante que tiene muchos sueños, como yo, no juzgo a mis compañeros", señaló la intérprete del tema 'Ya no más'.

Asimismo, Susan Ochoa contó que a ella también la llamaron para ser parte de Lima 2019; sin embargo, no pudo aceptar debido a que ya tenía contrato con un canal.

"Hay que saber aplaudir a nuestros compañeros. En un primer momento me llamaron para ser imagen de los Juegos Panamericanos, estaban en conversación con mi mánager, pero en ese momento tenía contrato en otro canal, Dios sabe por qué hace las cosas. Leslie es una voz muy linda, estuvo bien", comentó la cantante peruana a El Popular.

Finalmente, Susan Ochoa confesó que sí le hubiese gustado cantar con el artista puertorriqueño aunque él haga un género musical distinto.

"Es diferente estilo, pero por qué no, ojalá el destino nos lleve a ver otros géneros musicales", manifestó al mencionado medio.

