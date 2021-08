La excongresista de la República Susy Díaz fue entrevista en el programa de espectáculos ‘Amor y Fuego’ y lloró porque considera que le están pasando muchas cosas malas, por lo que pidió ayuda a un curandero para liberarse de la energía negativa.

“Le dije maestro Jorge Abanto (chamán), me están pasando cosas malas, me están haciendo bullying en redes sociales”, dijo la rubia en el mencionado espacio que se transmite por Willax TV.

Asimismo, la exvedette lamentó que haya perdido a tres familiares cercanos a causa de la COVID-19 y lamentó las constantes críticas en redes sociales luego de que haya defendido a su expareja Walter Obregón, acusado de violencia física y psicológica.

“Yo voy a pedir disculpas si esas persona se sintieron ofendidas (...) me está haciendo bullying en las redes sociales, mi hermano se murió de covid, ¡y casi se ha incendiado mi casa!”, expresó.

De acuerdo con Susy Díaz, la televisión cambió y no es lo mismo que hace algunos años. Sostuvo que ahora solo pedirá que cumplan los mandamientos y que vayan a misa los domingos porque estamos viviendo una época terrible.

“Cumplan los mandamientos, no robarás, no matarás, todos esos raterovirus, sicarios, no mentirás, vayan a misa todos los domingos, porque estamos viviendo una época horrible, la pandemia se está llevando a todos, rezar a Dios, que no se lleve a más gente, porque esto no se lo deseo a nadie. No tengo hermanos hombres”, indicó.

