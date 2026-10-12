Las brechas salariales y los estereotipos relacionados con el dinero continúan representando obstáculos para la independencia económica de las mujeres en el Perú. Creencias como que invertir requiere grandes cantidades de dinero, que las mujeres no son buenas con los números o que ahorrar es suficiente para asegurar el futuro pueden influir en las decisiones financieras.

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), durante el periodo de julio de 2025 a junio de 2026, el ingreso promedio mensual de las mujeres alcanzó los S/ 1,673.70, mientras que el de los hombres llegó a S/ 2,181.80.

Esto significa que las mujeres percibieron, en promedio, aproximadamente el 76% del ingreso masculino, una diferencia mensual de S/ 508.10. Estas cifras reflejan una desigualdad que puede dificultar la capacidad de ahorro, inversión y acumulación de patrimonio.

Educación financiera: una herramienta para fortalecer la autonomía económica

Truelany Guerra, especialista en educación financiera y fundadora de The Money Tribe, sostiene que transformar la relación con el dinero requiere cuestionar los estereotipos aprendidos y desarrollar conocimientos para tomar decisiones económicas.

“El dinero no es solo un número en la cuenta; representa opciones, tranquilidad y, sobre todo, libertad. Pero hemos crecido rodeadas de estereotipos que nos dicen que la ambición no es femenina o que no somos buenas con los números”, afirmó la especialista en declaraciones difundidas en octubre de 2026.

Guerra, autora del libro Libera tu poder inversionista, considera que aprender a administrar los ingresos, evaluar oportunidades de inversión y planificar a largo plazo puede contribuir a una mayor autonomía económica.

Los cinco mitos financieros que afectan a las mujeres

1. Las mujeres no son buenas para los números

Una de las creencias más extendidas es que las mujeres tienen menos habilidades para comprender las matemáticas o manejar las finanzas.

Sin embargo, la capacidad de administrar un presupuesto, comprender intereses o evaluar inversiones no depende del género. Guerra señala que estos estereotipos pueden generar inseguridad desde edades tempranas y afectar la confianza para tomar decisiones económicas.

La educación financiera permite adquirir conocimientos sobre ingresos, gastos, ahorro, endeudamiento e inversión, herramientas necesarias para desenvolverse con mayor seguridad.

2. Buscar riqueza o tener ambición económica es negativo

Otro estereotipo vincula la ambición financiera femenina con una característica socialmente cuestionable.

Para Guerra, buscar estabilidad económica, incrementar los ingresos o construir patrimonio no debería considerarse algo negativo, sino parte de la planificación personal.

Contar con recursos propios también puede ampliar las posibilidades de tomar decisiones sobre vivienda, educación, emprendimiento y jubilación.

3. Ahorrar es suficiente para asegurar el futuro

Aunque el ahorro es fundamental para afrontar emergencias y cumplir objetivos a corto plazo, mantener todos los recursos inmovilizados puede ocasionar una pérdida de poder adquisitivo por efecto de la inflación.

Por ello, la especialista recomienda conocer las distintas alternativas de inversión, considerando sus características, plazos y niveles de riesgo.

Esto no significa que invertir garantice ganancias. Toda decisión debe tener en cuenta la situación económica de cada persona, su tolerancia al riesgo y la posibilidad de sufrir pérdidas.

4. Invertir es solo para expertos o personas con mucho dinero

La idea de que invertir en la bolsa requiere grandes capitales o conocimientos altamente especializados puede desalentar a quienes desean comenzar.

Actualmente existen diversos instrumentos financieros con diferentes requisitos de acceso y montos mínimos, aunque sus costos y riesgos varían.

Guerra recomienda comprender primero cómo funcionan las inversiones y evitar comprometer recursos destinados a gastos esenciales o emergencias.

La educación y el análisis previo son especialmente importantes para identificar productos financieros adecuados a los objetivos personales.

5. De dinero no se habla en la mesa

Evitar las conversaciones sobre finanzas puede dificultar el intercambio de conocimientos y experiencias relacionadas con el ahorro, las deudas y la inversión.

La especialista considera importante normalizar el diálogo sobre presupuestos, ingresos, metas económicas y planificación del futuro entre familiares, amistades y colegas.

Estas conversaciones también pueden ayudar a identificar errores frecuentes, aprender sobre herramientas financieras y tomar decisiones con mayor información.

¿Cuánto ganan las mujeres frente a los hombres en Perú?

Mujeres

S/ 1,673.70

Hombres

S/ 2,181.80

¿Cómo empezar a organizar las finanzas personales?

Para convertir el aprendizaje financiero en acciones concretas, Truelany Guerra recomienda incorporar hábitos que permitan gestionar mejor los recursos y planificar objetivos a largo plazo.

Entre sus principales sugerencias se encuentran:

Elaborar un presupuesto realista: identificar los ingresos, los gastos fijos y variables, y la cantidad disponible para ahorrar.

Priorizar las deudas de alto interés: revisar los créditos pendientes y organizar un plan de pago.

Construir un fondo de emergencia: reservar dinero accesible para afrontar gastos imprevistos.

Aprender antes de invertir: conocer los productos financieros, sus costos y los riesgos asociados.

Hablar de dinero con mayor frecuencia: compartir conocimientos y conversar sobre metas financieras.

La especialista sostiene que desarrollar hábitos sostenidos es más importante que intentar dominar todos los conceptos financieros desde el principio.

“No es necesario saberlo todo desde el inicio, pero sí desarrollar la disposición para aprender; las trayectorias financieras más sólidas inician con pequeños pasos consistentes”, concluyó Guerra.