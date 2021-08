Hace unos días, Walter Obregón, expareja de Susy Díaz, fue denunciado por su actual pareja por el presunto delito de violencia física y psicológica. Ahora el empresario de Huarmey fue puesto en libertar y acudió al ser de Magaly Medina para contar lo sucedido.

“Yo con Susy no hemos perdido comunicación. Ella es una personas que ha sumado en mi vida (...) ella me ha enseñado muchas cosas y si tengo que agradecerle, le voy a agradecer, gracias a ella estoy donde estoy”, comentó Obregón. Además, durante la entrevista, el denominado príncipe de Huarmey aceptó que ha retomado su relación con la mamá de Florcita.

Cabe mencionar que Daysi Araujo fue la primera en mencionar que Walter y Susy contraerían matrimonio, por lo que el príncipe de Huarmey terminó aceptando a su estilo.

“Magaly, tampoco te voy a decir todo, pues. Se los dejo como tarea”, expresó Obregón.

Susy Díaz dice que mujer agredida por su expareja Walter Obregón “tiene lo que merece”

Susy Díaz discutió con Magaly Medina por defender a su expareja Walter Obregón, quien es acusado por su actual pareja por agredirla de manera física y psicológica. La conductora de TV no soportó que la rubia justifique la violencia al decir que era ‘un castigo de Dios’, por lo que la cortó cuando agradecía a sus canjes.

“A mí que me interesa la vida de esa mujer, tiene lo que merece, está pagando lo que me hizo. Las personas que me que quitan a mi pareja ¿Cómo están? ¿Geni Alves es feliz?”, dijo Susy Díaz.

