Susy Díaz reapareció en la televisión, precisamente acudió al set de Magaly Medina. Esto semanas después de que ambas discutieran acaloradamente en ese mismo espacio. Cabe recordar que la exvedette defendió a capa y espada a Walter Obregón, su expareja, luego de que este sea denunciado por agresión por su entonces enamorada.

Todo cobró sentido tras el viaje entre Susy y Walter a Cancún. Sobre este tema conversó con Magaly, haciendo un recuento de las situaciones que le tocó vivir con sus exparejas.

“Susy, tú eres un ícono de la farándula peruana. No puedes hacernos esto a tus seguidores y fans. Tienes que ser una mujer empoderada, matadora, no puede ser que estos señores jueguen contigo“, le comentó la conductora en Magaly TV la firme.

“Yo sigo facturando, atáquenme más. Yo sé cómo muevo mis fichas”, respondió Susy. Lo que más sorprendió fue que se comparó con Jennifer López debido a que ambas regresaron con sus ex´s.

“¿Ahí no ves a Jennifer Lopez cuántas veces se casa y vuelve con su ex? Yo he aprendido de ella”, dijo. Esto hizo que la “Urraca” se riera y lanzara una contundente respuesta: “Pero ninguno de tus ex se parecen a Marc Anthony o Ben Affleck”.