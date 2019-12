La excongresista Susy Díaz se mostró contenta tras reconciliarse con su pareja Walter Obregón, explicó que se dieron malos entendidos, pero estos fueron aclarados. “Nosotros nos peleamos el 7, el 8 no nos queríamos ni ver y el 9 estábamos reconciliándonos”, afirma Susy Díaz.

Su reconciliación se dio porque se presentó ningún ‘ampay’, afirma la exvedette. “Eso le dije a Walter, si por allí sale unos ‘chapes’ salpicando la saliva o entrando a los hoteles, le doy de baja por medida disciplinaria. Por eso he vuelto con él porque no hay ningún ampay. Yo valgo mucho como para estar aguantando los ‘cachos’", comentó para Correo.

Ante el caso de infidelidad de la que fue víctima la ‘Tigresa del Oriente’, añadió que le falta dignidad. “Debe tener dignidad porque ella vale mucho como para estar aguantando a 'sacavuelteros”, afirmó.

Como se sabe hace algunos días, la Tigresa del Oriente conoció a través del programa “Magaly TV La Firme” que su pareja, Elmer Molocho le fue infiel tras besarse con otra mujer. "Una debe elegir un hombre que te respete y que no te haga cachuda a nivel nacional, que no te falte al respeto. Tan fácil es tener una sola pareja”, finalizó Susy Díaz.