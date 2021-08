La periodista Tatiana Alemán reveló que se sorprendió cuando recibió la propuesta de conducir Cuarto Poder, dominical de América Televisión, y que, al principio, no creyó, pero que luego lo asimiló y decidió enrumbar con el nuevo reto profesional.

“Trabajar en América TV siempre ha sido una de mis metas. Cuando recibí la llamada de Gilberto Hume, yo dije para mí misma: ‘¿en serio?, ¿yo?’, porque te genera dudas saber si es el momento, el lugar indicado, si eres la persona adecuada”, dijo en entrevista con el diario Ojo.

La comunicadora afirmó que asumió el reto porque tiene bastante confianza en su trabajo y profesionalismo, por lo que le dijo que le den más información sobre el ofrecimiento de conducir el programa prime del mencionado canal de televisión.

“Hay muchísimas personas que podrían estar en el lugar de nosotros; pero reitero: creo en mí, y es algo en lo que estoy enfocada al 100%”, aseveró la exconductora en RPP.

Sobre las críticas que recibe diariamente mediante la red social Twitter, Tatiana Alemán indicó que no era algo nuevo, por lo que batalla cada día contra los prejuicios desde que está en un medio de comunicación.

“Es una crítica que no es nueva. Es algo con lo que vengo batallando desde que estoy en los medios. ‘Eres joven, no sabes, no has vivido, eres mujer y no sabes de estas cosas’. Lamentablemente, eso es parte de la sociedad machista en la que nos ha tocado vivir, pero parte de nuestro rol también es combatirla con actitudes y enseñanzas”, sostuvo.

VIDEO RECOMENDADO