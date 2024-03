Tras brillar en el Miss International 2022, donde quedó como segunda finalista, Tatiana Calmell del Solar marcará su debut en el cine con un rol protagónico en la película “Bienvenidos al paraíso”. Si bien se preparó para esta incursión, la actriz mencionó que “hay prejuicios por ser modelo”.

Tatiana consideró que este es su regreso a la actuación, luego que en el 2020 tuvo una notable participación en la serie “Princesas”.

“Estoy súper contenta por mi incursión en el cine y con el proyecto. Sé que se divertirán mucho con la película. Siento que he logrado muy bien el personaje. He visto el resultado y lo he disfrutado mucho”, refirió la actriz.

Calmell del Solar asume un rol protagónico en el cine, compartiendo pantalla con reconocidos actores como Katia Condos, Bruno Odar, entre otros. “Ellos son mis padres en la película. Ha sido un lujo compartir con Bruno y Katia, súper profesionales”, añadió.

En “Bienvenidos al paraíso”, Tatiana dará vida a ‘Kiki’, una joven perteneciente a una familia adinerada que se enamora de ‘Lucas’, interpretado por Andrés Salas, un emprendedor de un estrato social diferente.

PREJUICIOS

Tatiana también sostuvo que hay mucho prejuicio de que la gente que modela no es para la actuación. Sin embargo, dejó en claro que los límites lo ponen uno mismo y con preparación todo se puede.

En su caso, subrayó que decidió ampliar su carrera artística a la actuación y lo disfruta.

“Hay muchos prejuicios por ser modelo, pero esto es un paso muy cercano para la actuación. Ser modelo es estar en el ámbito artístico. A mí me encanta la idea de haber evolucionado. A mucha gente la encasillan diciendo: ‘tú eres modelo’, pero los límites lo ponen uno mismo. Cada uno debe realizar lo que le hace feliz”, dijo.

SEGUIR EN LA ACTUACIÓN

Firme en su decisión de seguir en la actuación, Tatiana expresó que ahora le gustaría participar en una obra de teatro, mientras se seguirá preparando con cursos en el extranjero. “Tengo ganas de seguir aprendiendo”, resaltó.

Además, tiene planeado buscar oportunidades en la actuación a nivel internacional. Uno de los países que le seduce es México.