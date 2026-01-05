El verano arranca con fuerza para los amantes del rock. Este sábado 17 de enero, se realizará la primera edición de Te Pone Rock, un festival que reunirá en un mismo escenario a reconocidas bandas del rock nacional junto a invitados internacionales.

El evento tendrá lugar en el Club Cultural Deportivo Lima y promete una puesta en escena de gran formato, inspirada en los principales festivales de la región. Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Quehay.

Don Tetto encabeza el cartel internacional

El grupo colombiano Don Tetto será el headliner del festival. Liderados por Diego Pulecio, la banda regresa a Lima con más de 20 años de trayectoria en el rock latino.

Con cinco álbumes de estudio y tres discos en vivo —incluido un formato acústico—, Don Tetto ha consolidado una base de seguidores fieles con canciones como No digas lo siento, Fallido intento, Mi error y Una noche normal. Su regreso coincide con el lanzamiento de su sexto disco de estudio, del cual ya se estrenó el sencillo Solo Tú y Yo, disponible en plataformas digitales.

Las leyendas del rock peruano en un solo escenario

Te Pone Rock también reunirá a referentes históricos y artistas clave del rock peruano:

Amén

LBD , liderada por Salim Vera

, liderada por Salim Vera Mar de Copas

Río

Pelo Madueño

Zen

6 Voltios

Daniel F

E.G.O.

Implicados

El festival busca celebrar distintas generaciones del rock nacional, combinando bandas consagradas con propuestas emergentes.

Entradas y horarios

Te Pone Rock se desarrollará desde las 2:00 p. m., en un recinto amplio y acondicionado para recibir a miles de asistentes.

Las entradas están disponibles desde S/59 a través de Quehay.com.pe.