Foster The People está a solo semanas de llegar a Perú, donde ofrecerán un espectacular concierto el 18 de marzo, prometiendo una experiencia inolvidable para sus fans. Pero eso no es todo, el grupo también se suma al festival mexicano Tecate Pa’l Norte 2025, llevando lo mejor de su repertorio a uno de los escenarios más importantes de Latinoamérica.

La cita en el festival está programada para el 5 de abril, fecha en la que la banda reemplazará a The Black Keys, quienes cancelaron todas sus presentaciones debido a problemas de salud. Este cambio ha elevado la expectativa entre los asistentes, quienes ahora podrán disfrutar de los éxitos más emblemáticos de Foster The People, como “Pumped Up Kicks”, “Houdini” y “Sit Next to Me”.

El Tecate Pa’l Norte, que se celebrará los días 4, 5 y 6 de abril en Monterrey, Nuevo León, es conocido por reunir a los artistas más destacados del momento en una experiencia única que combina música, cultura y entretenimiento.

Foster The People en Perú

El reconocido grupo estadounidense Foster The People regresa a Perú luego de 10 años con un esperado concierto y como parte de su gira y su nuevo álbum denominado “Paradise State Of Mind”, programado para el próximo martes 18 de marzo de 2025.

La cita será en el Arena 1 de la Costa Verde, donde los fanáticos podrán disfrutar de sus mayores éxitos. Las entradas estarán disponibles a través de Ticketmaster, en una presentación que promete ser una de las más destacadas del año, ya que presentarán su mejor repertorio musical.

El concierto marcará el regreso de Foster The People a los escenarios peruanos tras una década de ausencia, generando gran expectativa entre sus seguidores.

