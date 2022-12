La ex chica reality Tepha Loza publicó un fuerte mensaje tras haber recibido ataques de sus detractores en sus redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, la expareja de Sergio Peña se mostró indignada por los mensajes que recibe criticando su vid privada.

“Solo puedo sentir lástima por aquellas personas que descargan sus frustraciones, odios, iras y demás por redes sociales, muchas de ellas creándose cuentas falsas.”, expresó la ex participante de “Esto Es Guerra”.

Asimismo, la modelo y empresaria aseguró no guardar rencor contra nadie y que esperaba dejaran de atacarla. “Yo no vivo con odios ni resentimientos hacia nadie, y solo espero que cambien de corazón y que Diosito los ayude para que puedan superar lo que llevan dentro”, indicó.

“Si comparto algunas cosas, es para toda la gente que me sigue, que me quiere y me dice cosas lindas, a todas ellas mis gracias infinitas”, agregó Loza.

Tepha Loza sorprende al revelar que “sí” convive con su actual pareja: “Estoy feliz”

La exintegrante de ‘Esto es guerra’, Tepha Loza, confirmó, en una entrevista para el programa ‘América hoy’, que convive con su nueva pareja, Mario Neumann.

Estas declaraciones se dieron luego que Korina Rivadeneria, que fue como invitada al magazine, la llamara en vivo para que aclare los rumores sobre haberse mudado con su nueva pareja. Tepha no dudó en confirmar la noticia.

“Sí, (convivo con él). Son temas delicados los que han tocado en su momento, porque creo que no tiene el derecho de sacar cosas privadas de una persona y más aún si tiene una familia de por medio”, aseguró.

