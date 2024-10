The Black Keys es una de las bandas que recuperó las bases del rock and roll y las fusionó con otros géneros como el blues y el soul. Han pasado más de dos décadas de esa exploración en la que han llegado una serie de discos y múltiples reconocimientos. Esa experiencia podrá ser escuchada y vivida en Perú este 27 de marzo de 2025, fecha que se presentarán en la Arena 1.

El dúo conformado por Dan Auerbach y Patrick Carney comenzó su carrera con ‘The Big Come Up’ (2002). Este disco fue grabado en el sótano de la casa de Patrick y auto producido por los mismos integrantes de la banda. Mostraba un sonido blues/ rock desde la vena. Tuvo muy buena recepción, al punto que uno de sus temas, ‘I’ll Be Your Man’ fue utilizado como cortina inicial de la serie Hung.

Con los años, la exploración de Auerbach lo llevó a sacar otros discos como ‘Thickfreakness’ (2003), ‘Rubber Factory’ (2004), ‘Magic Potion’ (2006), ‘Attack and Release’ (2008). Pero no fue hasta el disco ‘Brothers’ (2010) en donde la banda alcanzó el impacto mundial que buscaba con temas como ‘Tighten Up’, ‘Howlin’ for You’ o ‘Next Girl’, los cuales muestran una evolución de su sonido, resaltando la inclusión de otros instrumentos en producción.

Sin duda, el disco que los llevó a otro nivel fue ‘El Camino’. En este disco se ubica el hit más grande de la banda, ‘Lonely Boy’. Además, aparecen otros clásicos como ‘Gold on the Ceiling’ o ‘Little Black Submarines’.

Más adelante siguieron los discos ‘Turn Blue’ (2014), ‘Let’s Rock’ (2019), ‘Delta Kream’ (2011), ‘Dropout Boogie’ (2022) y ‘Ohio Players’ (2024). Precisamente, este material es el que los trae por fin a Perú. Según la banda, este disco fue ideado desde el inicio de su carrera. En otras palabras, es un sueño que nació antes de que Auerbach y Carney se conocieran en las aulas del colegio Akron, en su natal Ohio.

Veltrac Music, empresa encargada de esta experiencia, ha confirmado que la venta de entradas comienza este jueves 3 de octubre en la plataforma de Joinnus. Evento apto para mayores de 12 años, acompañado por un adulto responsable.