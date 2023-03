The Chainsmokers en Lima: Banda neoyorquina dará concierto por primera vez en nuestro país.

El dúo de artistas y productores ganadores del Premio Grammy, ‘The Chainsmokers’, se presentarán en Lima por primera vez en Agosto como parte de su gira mundial que comprende Suecia, Bélgica, México y Las Vegas.

El dúo neoyorquino conformado por Andrew Taggart y Alex Pall para un único concierto el 4 de Agosto en la Explanada Costa Verde de San Miguel.

‘The Chainsmokers’ se ha convertido en una fuerza musical dominante con un repertorio diverso de canciones que los ha llevado a convertirse en uno de los artistas más importantes de la industria. Su sonido característico llega hábilmente a los reinos indie, progresivo y pop.

Con 11 años de trayectoria, los músicos han creado éxitos como “Selfie”, “Closer”, “Something just like this”, “So far so good”,”Don’t let me down”, “París”, “Roses”, entre otros.

Su más reciente single “High” es un adelanto de un inminente nuevo álbum después de 3 años de ausencia en el mundo discográfico.

Los tickets para ver en vivo a ‘The Chainsmokers’ salen en pre-venta este 10 y 11 de Marzo a través de la plataforma de Teleticket.

