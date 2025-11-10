The Killers ofrecerá un gran concierto el 23 de marzo de 2026 en Costa 21 de San Miguel en lo que promete ser una de las noches más electrizantes del año y en el que sonarán todos los éxitos de la banda. La preventa exclusiva de entradas se realizará a través de Teleticket los días 13 y 14 de noviembre, con hasta 15% de descuento con tarjeta de Interbank.

Con más de veinte años de trayectoria, The Killers se ha consolidado como una de las bandas más influyentes del rock alternativo moderno. Originarios de Las Vegas, saltaron a la fama mundial con su álbum debut “Hot Fuss” (2004), que incluía himnos generacionales como “Mr. Brightside” y “Somebody Told Me”. Desde entonces, han vendido millones de discos, recibido múltiples nominaciones a los premios Grammy y encabezado los festivales más importantes del planeta, destacando por su sonido potente, letras cargadas de emoción y el inconfundible estilo de su vocalista Brandon Flowers.

A lo largo de su carrera, la agrupación ha lanzado exitosos álbumes como “Sam’s Town”, “Day & Age”, “Battle Born” y “Pressure Machine”, mostrando una evolución artística constante que los ha mantenido en la cima de la música mundial. Para el show de nuestro país han reafirmado su promesa de complacer a sus fanáticos con su repertorio completo de principio a fin Su capacidad para conectar con diferentes generaciones los ha convertido en un referente del rock contemporáneo, con una propuesta que mezcla energía, nostalgia y autenticidad.

El regreso de The Killers a los escenarios peruanos es uno de los momentos más esperados por sus fanáticos, quienes han aguardado durante varios años la oportunidad de verlos nuevamente en vivo. Su última visita dejó una huella imborrable en el público local, que ahora se prepara para disfrutar de una experiencia única cargada de emoción, luces y los temas que marcaron a toda una generación.

Este concierto forma parte de su gira internacional, que incluye paradas en varios países de Latinoamérica y una presentación previa al Super Bowl LX en San Francisco en febrero de 2026.