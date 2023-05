Los exintegrantes de Electric Light Orchestra llegan por primera vez al Perú para ofrecer el que se convertirá en el mayor evento de rock clásico del año, The Orchestra se presenta este 6 de junio en el anfiteatro del Parque de la Exposición, para hacer un repaso a los hits que resumen 50 años de historia de la música.

Los miembros de The Orchestra cuentan con mucha historia en el mundo del rock clásico. Fundada en Birmingham (Inglaterra) en 1970, con la voluntad de continuar el legado de los Beatles, la Electric Light Orchestra (ELO) se convirtió, con 50 millones de discos vendidos y treinta increíbles hit-singles, en una de las bandas más exitosas de la era gloriosa de rock clásico.

La banda está integrada por Mik Kaminski, un prodigio del violín, de Yorkshire (Inglaterra), se unió a ELO en 1973 después de responder a un famoso anuncio en la revista Melody Maker. Desde entonces, Mik y su violín eléctrico azul han deslumbrado al público rockero de todo el mundo. Un showman consumado, Mik es el hombre salvaje del violín original, rompiendo las nociones tradicionales de propiedad escénica con un instrumento clásico.

Eric Troyer, voces y teclados, miembro fundador de Electric Light Orchestra Part II, su voz se puede escuchar en mega éxitos como “Woman” de John Lennon, “Uptown Girl” de Billy Joel, “Total Eclipse of the Heart” de Bonnie Tyler y en canciones de Aerosmith, James Taylor, Meatloaf, Kiss, Lou Reed. y muchos otros. Ha escrito e interpretado música para numerosas campañas publicitarias y ha actuado en bandas sonoras para cine y televisión.

Partenón Huxley, vocalista y guitarra, se unió a Electric Light Orchestra Part II en 1998. Su música original aparece en diez álbumes, incluidos Sunny Nights (Columbia Records) y Purgatory Falls (Universal). El sencillo de Hux, “I Loved Everything” llegó al número 1 en la lista de descargas exclusivas de Rolling Stone. Los créditos adicionales incluyen cuatro Top 20, tres premios al Álbum del año y cientos de pistas que aparecen en películas y televisión.

Gordon Townsend, baterista nativo de Filadelfia, Pensilvania, fue la primera opción para reemplazar a Bev Bevan, miembro fundador de ELO que se retira, en la batería. Gordon establece un ritmo de fondo inquebrantable debajo de los arreglos musicales a menudo complejos de la banda, dirigiendo su interpretación a las necesidades de la canción, proporcionando una potencia y delicadeza sólidas como una roca.

Glen Burtnik, voz y bajo, la carrera en el mundo del espectáculo de Glen Burtnik incluye una temporada en Broadway como Paul McCartney en Beatlemania, un gran éxito de Billboard # 2 “A veces el amor no es suficiente” y diez años como líder de las leyendas del rock Styx. Glen también lanzó dos álbumes en solitario para A&M Records. Burtnik es amado en su estado natal de Nueva Jersey por sus exageradas revistas musicales, la más famosa es su Xmas Xtravaganza, que presenta a docenas de artistas notables.

Louis Clark, teclados sinfónicos + violonchelo, como su padre antes que él, Louis Clark Jr. proporciona los arreglos de cuerdas de la banda en el teclado sinfónico. Arreglista, director de orquesta, violonchelista, pianista y guitarrista de Birmingham, Inglaterra, Louis trabajó con ELO Part II a partir de 1990 ayudando a su padre como copista y arreglista. Ha aportado su talento a los espectáculos en vivo de THE ORCHESTRA desde 2015.

Finalmente Cliff Hillis es un compositor y productor galardonado con sede en Filadelfia cuya música ha aparecido en películas y programas de televisión, como la película de Jennifer Lopez “Enough” y la serie de televisión “Life Unexpected”. Cliff ha coescrito con notables compositores como Danny Wilde (Rembrandts), Rhett Miller (Old 97′s) y el destacado trovador Dan Bern. Cuando no está de gira con THE ORCHESTRA, toca en numerosas bandas y giras con Patty Smyth de Scandal y miembros de The Hooters.

Canciones pop sinfónicamente arregladas por Louis Clark cómo Telephone Line, Evil Woman, Last Train To London, Can’t Get It Out Of My Head y Strange Magic. En The Orchestra figuran los miembros de Electric Light Orchestra Mik Kaminski (siempre con su famoso violín azul) y Louis Clark (arreglista y teclista de orquesta), así como ex miembros de Electric Light Orchestra Pt. 2 que también visitarán Lima.

