Tras su participación por “El Valor de la Verdad”, Darinka Ramírez estuvo en el set de “La Noche Habla”, donde vivió un tenso momento con Tilsa Lozano.

Esto inició cuando la madre de la última hija de Jefferson Farfán se refirió a las críticas que recibe porque no le puso límites al exfutbolista.

“Yo era madre primeriza, había sentimientos de por medio, tenía depresión post parto... la pasé mal...”, manifestó.

“Él me dijo que había sido claro conmigo, pero a la vez era confuso porque seguía pendiente de mí, me llamaba, estaba atrás. Si quieres una relación de padres, vas a ver a tu hija, coordinas el horario y te vas...”, agregó Darinka.

Posteriormente, aunque Tilsa Lozano empatizó con Darinka Ramírez, hizo referencia a su amorío con Juan Manuel Vargas, indicando que a ella sí a engañaron.

“ Yo no voy a defender a ninguna de las dos partes. Estoy a favor tuyo en un montón de cosas porque yo he estado en tu pellejo, he sido la mujer engañada múltiples veces... pero creo que él no te mintió, yo me ilusioné, a mí me engañaron, me dijeron que me amaban, que me querían, me comían el coco con algo... pero yo siento que en todo momento fue claro contigo y la ilusión vino de tu parte ”, expresó la exmodelo.

Darinka Ramírez evidenció su nerviosismo y dijo que su relación con la “Foquita” era confusa, pues él decía que no quería formalizar con ella pero seguía visitando su casa.

Por su lado, Lozano le recordó que Farfán la visitaba por la hija que tienen en común.

“Pero podría ir a ver a su hija e irse, no salía de mi parte decirle que se quede”, se defendió Darinka.

“Pero él sabía... yo le mencioné mis sentimientos, se lo dije desde un principio”, añadió la joven madre.