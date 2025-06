“La abrazaría y le daría las gracias”, expresó Tilsa Lozano en agradecimiento a Magaly Medina por difundir las imágenes de Jackson Mora con la española Laura Fernández.

Cabe mencionar que Tilsa dejó en claro que lo que diga Magaly Medina sobre ella “siempre será veneno”, pero en esta ocasión le agradeció por hacerla sentir que “no estaba loca”, como quería hacerle creer su expareja.

“Lo que ella diga siempre será con veneno, su opinión no es relevante para mí, pero en este caso la abrazaría y le daría las gracias. Es lindo saber que no estaba loca, como él me quería hacer creer, y que tomé la decisión correcta al separarme” , expresó Tilsa para Trome.

Luego continuó: “Lo raro es que dicen que la chica se va a casar, así que parece que los dos jugaban en las mismas canchas, ja, ja, ja. En realidad, me hace un favor”.

Para finalizar la entrevista, la exmodelo confirmó que no le interesa lo que haga ahora Jackson Mora, pues ya están divorciados.

“Lo que haga después del divorcio no me interesa. Lo que hizo en noviembre, estando casado conmigo, solo habla mal de él. La vida es tan buena que siempre saca a la luz todo”, finalizó.