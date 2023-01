En la última edición del programa de YouTube de Verónica Linares, se presentó Tilsa Lozano, donde volvió a comentar sobre su pasado romance con el Loco Vargas, afirmando que muchas mujeres la apoyaban.

“¿Por qué me voy a arrepentir? Mi tormenta fue el ensañamiento público que tuvieron ciertas personas conmigo. No (no lo sentí de la gente) porque el pueblo se identifica con cosas reales, cuando lloras, cuando te caes, cuando te equivocas, las marcas están muy equivocadas, porque la gente no se identifica con la familia perfecta, es mentira”, expresó Tilsa.

Luego continuó con: “las señoras y mujeres me escribían, me veían por la calle y me abrazaban, me veían y lloraban porque la gente se identifica con la gente real, no con la que vende la televisión. Nunca escondí ni lo bueno ni lo malo, me sacaron la vuelta, me mintieron. Qué me hace diferente a mí que a ellos, yo digo la verdad, no finjo”.