Recientemente, el futbolista de la selección peruana, Christian Cueva, se mostró luciendo un terno rosa con el cual acudió a una fiesta junto a su esposa Pamela López.

El look del popular ‘Aladino’ llamó la atención de muchos y fue motivo de comentarios en el programa América hoy, donde una de las invitadas fue Tilsa Lozano.

La ‘vengadora’ señaló que la cara de Christian Cueva no lo ayudaba con el look e incluso lo comparó con David Beckham. Al respecto, Tilsa dijo que al inglés se le vería como un Ken con ese traje.

Por su parte, Ethel Pozo defendió a Christian Cueva. “A mí me parece que estamos juzgándolo porque es peruano. ¿Y si un extranjero futbolista se pone eso?”, cuestionó la hija de Gisela Valcárcel.

De inmediato, Tilsa Lozano le respondió explicándole: “lo que pasa es que a veces el caramelo ayuda también, o sea llega David Beckham vestido de rosado y yo lo veo como un Ken”.

Al respecto, Magaly Medina ‘destruyó’ a Tilsa Lozano al decir que ella es la menos indicada para hablar sobre la belleza de un hombre pues a su lado tiene a Jackson Mora, de quien dijo no es nada guapo.

“O sea le dijo: “como él es feo, como Cueva es feo no le queda el rosado”. Pero debería fijarse mejor en el Ken que tiene a su lado, porque ese de Ken no tiene nada. Jackson Mora no tiene nada de Ken, David Beckham no es, para nada. En vez de estar mirando a Cueva, por lo menos Cueva tiene más plata que Jackson Mora. Mira a este (Jackson) le pones terno rosado y lo verá igual, ella lo vestirá para que no haga el ridículo. Imagínate, cómo no se va a dar cuenta lo que tiene en casa, yo que ella me quedo calladita la boca. Si yo tengo en mi casa un churro, alto, papacito, entonces tengo autoridad para criticar a otros pero si no si tienes eso, (y Jackson es) lo único que encontraste a estas alturas de la vida, entonces déjalo a Cuevita que se siga vistiendo como le da la gana porque el rosa está en tendencia”, señaló la ‘urraca’.