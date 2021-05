La modelo y jurado de ‘El Artista del Año’, Tilsa Lozano tuvo duros comentarios sobre la presentación de la actriz Milett Figueroa, quien se animó a cantar ‘La negra tiene tumbao’ de Celia Cruz, en el reality sabatino.

Durante la gala, Lozano señaló de forma contundente “no me gustó” y agregó que la canción le quedó grande. Aunque halagó su desenvolvimiento en el escenario, al que calificó mejor en comparación a su primera presentación.

Fuera de cámaras la modelo, Tilsa Lozano reafirmó sus palabras para la prensa y esta vez señaló que Milett Figueroa lastimó sus oídos al cantar el tema de Celia Cruz.

“Hoy (sábado) no me gustó, mejoró en el baile sí, la vi más sensual, más segura, pero auditivamente me lastimó los oídos... La que está de jurado soy yo, a mí me contrataron para opinar... De lo que yo le puse como voto secreto, a lo que le puso el juradito del costado (Santi Lesmi) que le reventó los mil cuetes, no hubo mucha diferencia”, dijo muy segura Tilsa Lozano.

“La vez pasada le puse un superpuntaje, pero a mí me gustó auditivamente la participación pasada y hoy me gustó el tema del baile y su seguridad. No sé si fue una canción mal elegida, es una canción muy difícil para ella. A mí me contrataron para opinar que es lo que más me gusta hacer”, añadió la jurado.

Milett Figueroa se defiende

Pero Milett Figueroa no se quedó callada. Si bien la actriz aseguró que respeta la opinión de Tilsa Lozano. También precisó que solo toma en cuenta las críticas de gente con criterio y que sepa de canto.

“Está bien que (a Tilsa) no le guste una presentación mía, es su percepción y que hay respetarla como jurado que es porque estoy concursando y respetaré la opinión de todos los jurados incluidos los de ella, ese es mi trabajo escuchar las críticas de la gente del jurado”, manifestó Tilsa Lozano.

“Fue un reto (cantar ‘La negra tiene tumbao’), pero he trabajado la afinación y la performance, lo he disfrutado quedo conforme porque no me he estresado... Las críticas de gente con criterio si las acepto, las críticas de gente que nunca en su vida agarró un micrófono no puedo prestarle atención, tengo que prestarle atención a gente que tiene criterio en el canto”, explicó Figueroa y señaló que no lo dijo por nadie en especial.

Pero sí reconoció que debe mejorar el control del aire al cantar, su afinación. Señaló que disfrutó mucho de esta gala y se comprometió a seguir trabajando con esa energía que demostró tener en esta gala.

