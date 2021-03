La exconductora de televisión Tilsa Lozano fue consultada sobre Vanessa Terkes, quien actualmente postula al Congreso de la República por Alianza Para el Progreso (APP), y afirmó que no tuvo una buena experiencia trabajando con ella.

“Maléfica, compartió conmigo esa experiencia de terror, era como Titanes en el infierno. Para mí fue horrible, de hecho trabajar con una persona así me parece horrible. Se quejaba, lloraba porque la ropa de ella era así y la mía era asá. Lloriqueaba y se quejaba de todo y le agarraba pataletas”, dijo en conversación con ‘Mujeres al Mando’.

Asimismo, Lozano indicó calificó a Terkes como “media rara” y recordó un episodio cuando derramó algunas lágrimas en un programa de televisión.

Tilsa Lozano sobre Vanessa Terkes - Latina TV

“Más allá de la química, para mí era una persona media rara. Yo no me pongo a llorar en un set de televisión porque no me gustan los aretes. Tenía sus cosas”, manifestó.

Al ser consultada sobre si votaría para que Vanessa Terkes sea congresista, Lozano ironizó diciendo “que se lance”. Se le volvió a preguntar si la expresentadora de televisión contestó: “la votaría”.

