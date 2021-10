La cantante Paula Arias vuelve a ser noticia luego de decidir perdonar al futbolista Eduardo Rabanal a pesar de las imágenes que se filtraron compartiendo momentos con la madre de su hijo.

Con el objetivo de defenderse, Paula Arias sostuvo que este caso es distinto a la primera infidelidad que sufrió con Tomás Medrano, el padre de sus hijos: “No todos los casos son iguales, no todas las personas son iguales, yo tengo razones suficientes para haber brindado otra oportunidad en este momento. En el caso anterior, para mi era algo que no se podía perdonar, no se puede comparar el nivel porque (en ese momento) ya éramos una familia, teníamos dos hijas”, comentó.

Tras estas declaraciones, Tomás Medrano decidió responder y aclarar la situación. Según él, la cantante no fue quien terminó la relación que tuvieron y que lo sucedido fue totalmente distinto.

“Diferencias por favor, a mí no me terminaron... Jajaja. Yo no quise volver con nadie. La gente no es tonta jajaja”, publicó Medrano en un storie de su cuenta de Instagram.

Sobre esto Magaly Medina comentó en su programa, no ocultando su sorpresa ante la revelación: “O sea que si no volvieron no fue porque ella lo botó, lo terminó, sino porque él está diciendo que no quiso volver con Paula”.

“¿O sea que ella sí lo hubiera perdonado? Nosotros fuimos a buscarlo pero ya no quería hablar, ya lo había puesto ahí, en su cuenta”, agregó.