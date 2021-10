Luego de una serie de dimes y diretes, entre Magaly Medina y Aída Martínez, la conductora de espectáculos dijo que su esposo Alfredo Zambrano podría iniciar acciones legales si se lo propone, ya que además es abogado.

Como se sabe, Magaly Medina criticó duramente a la influencer y modelo arequipeña por el vocabulario que usa frente a su menor hija; ante ello Aída Martínez lamentó que la periodista mencione a su bebita; y le respondió que ni el hijo de la conductora la quería debido a su personalidad y atacar a las personas.

Tras esto, Magaly Medina se mostró ofuscada y respondió a Aída Martínez por meter a su hijo, a quien aseguró que ha tratado de mantenerlo alejado de la farándula, pese a que ella trabaja en ese mundo.

Posteriormente, si bien Magaly Medina aceptó que se le salió de las manos en su respuesta a la influencer, sostuvo que que podría tomar acciones legales contra Aída Martínez, pues su esposo, el notario Alfredo Zambrano, podría actuar como abogado que es; y ella no podrá hacer nada contra su decisión.

“Se metió con mi hijo, entonces lo voy a dejar ahí, pero será la ley la que decida. Mi esposo no es una persona beligerante, no es agresivo, per o cuando siente que lo están difamando, él es abogado y reacciona como tal, en eso yo no lo puedo contener ni me puedo meter, eso será cuestión de él”, dijo en entrevista al diario Trome.

Magaly Medina y Alfredo Zambrano. (Foto: Instagram @magalymedinav).

“Cualquier cosa sobre esa tipa ya no diré nada. Creo que mi público se merece una disculpa por haber descendido hasta el desagüe al contestarle, yo elijo mis enemigos, pero perdí la cordura porque se metió con mi hijo, entonces lo voy a dejar ahí, pero será la ley la que decida. “, señaló la conductora de “Magaly Tv, La Firme”.

Magaly Medina indicó que las personas que la odian atacan a su hijo y esposo. “Aunque mi esposo no sigue lo que pasa en la farándula, como personaje público, polémico que soy, sabe que mucha gente cobarde que no tiene nada contra mí va a tratar de golpearme con las personas que amo, que son mi hijo y esposo”, refirió.

Aída Martínez precisa

No obstante, la arequipeña Aída Martínez aclaró en su cuenta de Instagram que no se refirió a Magaly Medina y que solo contó historias que conoce. “‘Doñas Magas’ hay miles”, indicó.

“Les cuento algo, amigos. Ninguna de mis historias, ninguno de mis comentarios que he hecho tienen nombre y apellido. Menos están sujetos a una imagen donde yo pueda dañar la reputación de alguien. Solo son historias y tengo muchas más para contar definitivamente”, apuntó.

