La mañana de este lunes 21 de marzo, ‘Tomate’ Barraza llegó al set de “América Hoy” para hablar de su reciente polémica con la madre de su hija menor, Vanessa López; sin embargo, pese a que respondió las primeras preguntas sin problema, el cantante prefirió retirarse del set de forma inesperada.

Tras atender una presunta llamada telefónica, el popular ‘Tomate’ Barraza se acercó a las conductoras del programa para indicar que prefería no hablar de su expareja y que se iba a retirar del estudio de grabación.

“Bueno, la producción ha coordinado con su manager sobre el tema, pero él me dijo que no quiere hablar del tema de la mamá de su hija, que él no quiere exponer ese tema, que no quiere dar que hablar. No siente que puede conversar del tema, aportar con lo que queríamos hacer y ha preferido retirarse”, explicó Ethel Pozo.

“Yo he visto a ‘Tomate’ en otros programas con su expareja hablando del tema con mucha soltura, entonces creímos importante que él se pronuncie. Yo siento que no le hemos faltado el respeto ni mucho menos, pero él no se ha sentido cómodo y ha optado por retirarse, lo cual respetamos”, agregó Janet Barboza.

‘TOMATE’ Y SU RESPUESTA A VANESSA LÓPEZ

Al inicio del programa, tras ser presentado como invitado, ‘Tomate’ Barraza respondió a la madre de su menor hija frente a sus declaraciones sobre una presunta preferencia por su hija mayor y que no había visto a su pequeña desde hace dos semanas pese a su regimen de visitas.

“Yo creo que querer a una hija más que a otra sería algo abominable. Imposible en mi caso, yo a mis dos hijas las quiero por igual, desgraciadamente se llevan muchos años de diferencia”, señaló el cantante.

“Definitivamente hay cosas que ustedes no saben y que tampoco tengo que decirle al público, pero lo que sí puedo decir es que la semana pasada pasé una muy mala semana porque me internaron de emergencia en la clínica, tengo un diagnóstico reservado que espero no llegue a más”, agregó ‘Tomate’ Barraza.

