Tongo ahora es parte de la lista de famosos que forman parte de los “privaditos” a pesar de la prohibición que aún sigue vigente a raíz de la pandemia del coronavirus o COVID-19.

El cantante, quien volvió a ser viral en las redes sociales con sus diversos covers, señaló en Magaly TV la firme que lleva a cabo estos privaditos, pues requiere costear el tratamiento de su enfermedad: neuropatía diabética.

Tongo no pudo evitar quebrarse al momento de comentar sobre su situación económica y el mal que lo aqueja: “¿Tú sabes qué es que te digan que tu enfermedad está en la última etapa?”, dijo.

Asimismo, dejó recordó que ya se vacunó contra la covid-19. Para el cantante nada es seguro, pues las vacunas previenen hospitalizaciones, más no el contagio. “Si me contagio, Diosito es el que me cuida”, puntualizó.

Eso sí, el costo del show del intérprete de “La pituca” oscila entre los 2000 mil a 3000 soles por hora. Él aguarda a que los casos bajen y la pandemia esté en control a fin de volver a los grandes escenarios a los que estaba acostumbrado.