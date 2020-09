Toño Centella generó preocupación en miles de peruanos al descompensarse durante una entrevista que realizaba para Mujeres al mando. El cantante tuvo que sentarse con ayuda e la reportera.

Según contó Toño, su descompensación se debe a la dieta blanda que hoy sigue tras su operación de manga gástrica.

Afortunadamente, minutos después, el cumbiambero pudo retomar la entrevista y responder las preguntas de la periodista, que se mostró muy preocupada por su salud en todo momento.

DUELO POR SU MAMÁ

Cabe mencionar que el cantante viene atravesando duros momentos tras la muerte de su mamá debido al COVID-19 y, demás, del divorcio con su expareja.

“A veces no nos sentimos bien, pero a veces trato de ser fuerte, valiente. En cuatro meses me han pasado tantas cosas: la operación, la separación y, la muerte de la madre (...) me siento fuerte ante todas las adversidades”, contó Toño Centella.

Toño Centella sufre descompensación en plena entrevista