Marvin Salas, integrante de la orquesta ‘Zaperoko’, revela que su vida cambió radicalmente debido a las amenazas de muerte que recibe, tales que fueron intensificándose al punto que llegaron a disparar en el exterior de su vivienda. Él presume que la persona detrás de todo esto es el cantante Toño Centella, quien lo acusa de haber tenido una relación escondida con su entonces pareja.

“ No puedo vivir tranquilo, la tranquilidad de un joven de 17 años ya se acabó , no puedo ir a salir a comprar ni siquiera pan, no puedo hacer nada. Jamás he tenido problemas con nadie. A raíz de este problema recién ha comenzando a venir las amenazas que, al principio, preferí no hacer escándalo porque dije que será por el momento, no le tomaba importancia", expresó el adolescente.

Según el menor de edad, cerca de las 8 de la noche del fin de mes de julio, cuando estaba echado en su mueble mirando televisión, escuchó de manera repentina una ráfaga de balas cerca a la puerta de su casa.

Integrante de ‘Zaperoko’ vive amenazado: “Escuché más de 15 balazos y tuve que irme de mi casa”

"Después de eso comenzaban a salirse de las manos las amenazas y seguían hasta el día, casi a fin de mes de julio, que comenzaron a atentar contra mi casa y dijeron que era una advertencia. A raíz de que escuché, más de 15 balazos, tuve que irme de mi casa”, sostuvo.

Eso no es todo. A Marvin Palma también, según relató, lo llamaron al día siguiente, desde un penal, para continuar con las amenazas que alteran su tranquilidad.

“Presumo que es el señor Toño Centella, porque yo no tengo problemas con nadie. Mi vida ha sido tranquila, mi corta carrera ha sido limpia y ahora no puedo salir ni hacer nada”, sospecha Palma.

VIDEO RECOMENDADO

Jean Deza rompe su silencio y arremete contra Jossmery Toledo

Jean Deza rompe su silencio y arremete contra Jossmery Toledo: "Me paraba pidiendo plata" | Latina

TE PUEDE INTERESAR:

► Jean Deza sobre Jossmery Toledo: “Ella me pidió 20 mil soles por todo el tiempo que ha estado conmigo” (VIDEO)

► Jean Deza sobre Jossmery Toledo: “Yo le decía que trabaje, porque me pedía tanta plata” (VIDEOS)

► Jossmery Toledo y su polémica vida tras su retiro de la PNP

► ¿Cómo se conocieron y por qué terminaron Jossmery Toledo y Jean Deza?