Luego de los escándalos que los rodeó, ha empezado una nueva etapa entre ambos. Toño Centella y su esposa Johana Rodríguez fueron captados juntos en el Cusco. La Ciudad Imperial fue la sede para celebrar que han vuelto a ser pareja, pero aún no se ha concretado el momento más importante: la renovación de votos.

En una entrevista para Trome, el cantante reveló detalles de lo que vive junto a Johana, a quien buscará reconquistar definitivamente e hizo un mea culpa por su actitud en los últimos meses, en los que protagonizó las noticias del espectáculo.

“Recién estoy recuperando el amor de mi esposa, sé que cometí muchos errores y no los pienso volver a cometer. Divulgué mi vida privada por cólera pero no pienso volver a hacerlo. De los errores se aprende”, señaló.

Asimismo, recordó que la relación con su pareja no es reciente. Son más de una decena de años que ambos han compartido, lapso que se vio contrastado por la infidelidad y escándalos.

“Estamos en una etapa de reconciliación muy bonita, estamos nuevamente, no nos ocultamos y por algo no han pasado más de 13 años que estoy con Johana. Estamos juntos desde que cumplió los 18 años, todos cometemos errores, pero el amor no se va de la noche a la mañana”, dijo.

No descartó que la renovación de votos se realice en las próximas semanas. El cantante obtuvo un reconocimiento por llegar a los 100 000 suscriptores en su canal de Youtube.

“Es la primera vez que me dan esta placa y es porque llegamos a los 100 mil suscriptores en mi canal ‘Grupo Centella – Oficial’ de YouTube con mucho esfuerzo, pero sobre todo con el apoyo del público”, remarcó.