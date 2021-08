“Más de mí”, el documental sobre la vida y carrera de Tony Succar ya está en Movistar Play, y nos cuenta la historia de nuestro compatriota ganador del Grammy Latino, desde sus humildes comienzos como un artista independiente grabando en el garaje de sus padres hasta alcanzar el éxito internacional.

Esta producción fue filmada durante dos años y nos presenta increíbles actuaciones y entrevistas de algunos de los mejores artistas y compositores de la música latina, quienes se unieron para grabar “Más de Mí”, el álbum que ganó los premios a Productor del Año y Mejor Álbum de Salsa de los Latin Grammy 2019.

“El propósito de “Más de Mi” es inspirar a las personas a seguir sus sueños sin importar los obstáculos y nunca darse por vencidos”, cuenta Tony Succar, y agrega: “Nunca imaginé el éxito que tendría y no me detuve en los fracasos pasados o los éxitos futuros, me concentré en el presente y en crear lo que más amo: la música”.

“Más de Mi” es dirigida y producida por Tony Succar y cuenta con la participación de artistas como Jean Rodríguez, Isaac Delgado, Haila Mompie, Cimafunk, Alexander Abreu, Obie Bermúdez, Gian Marco, Angel Lopez, Debi Nova, Ronald Borjas, Richard Bona, y más de 80 músicos que trabajaron en el disco “Más de Mi”, grabando entre ciudades como Miami, Lima y La Habana.

Movistar Play continúa trabajando para ser el principal aliado de las producciones nacionales y apoyar a los artistas para que lleguen a los hogares de todos los peruanos y por ello tendrá disponible “Más de mí” hasta el 31 de octubre a un costo de alquiler de S/.14.90.

