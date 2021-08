Yahaira Plasencia confesó que estuvo internada dos meses en una clínica por depresión, pues sentía que el mundo se había acabado para ella, luego de que la acusaran de haberle sido infiel al futbolista Jefferson Farfán.

“No sé si sea un milagro, pero el que haya podido renacer después de las cosas tan fuertes que me han pasado, que la gente no tiene idea la magnitud de lo que me ha pasado, el que yo esté aquí es un milagro. El seguir adelante y no mirar para el lado”, señaló la salsera en una entrevista con Milagros Leiva en su programa ‘Vida y Milagros’.

Asimismo, la salsera contó que por dos años estuvo luchando para que las cosas que se dijeron sobre ella no queden impunes; sin embargo, sintió que alguien muy fuerte estaba detrás de todo eso y desistió de sus demandas.

“El momento más difícil fue cuando me tuvieron que internar, bajé de peso horrible, no quería comer, no quería ir a los conciertos, estuve casi dos meses internada con antidepresivos para dormir, dejar de llorar, todo el tiempo fue agonía”, reveló la popular ‘Reina del totó'.

Yahaira Plasencia también señaló que lo que más le molestó de todo lo que dijeron sobre su pasada relación con Jefferson Farfán fue que ella era mantenida.

“Lloraba, me ahogaba, me inyectaban, me dormía, y mis papás estaban ahí. Cosas que la gente no sabe, y que a ti sí te las puedo contar, porque a ti sí te tengo respeto, me puedo abrir completamente contigo y decirte cómo fueron las cosas realmente”, agregó Yahaira Plasencia.

