La salsera Yahaira Plasencia rompió su silencio y ofreció una entrevista al programa “Vida y Milagros” de Willax, donde habló de diversos pasajes desconocidos de su vida, su relación con Jefferson Farfán y sus pasados enfrentamientos con Melissa Klug y Jerson Reyes, a quienes dijo no guardar rencor.

La conductora Milagros Leiva le recordó a la intérprete de “Y le dije no” que Melissa Klug solía comentar sobre su relación con la ‘Foquita’, mientras que Reyes la acusó de haber sido infiel al futbolista de Alianza Lima con él.

“¿Fueron dos personas que creo te hicieron daño o estoy equivocada?”, fue la pregunta de Milagros Leiva a la salsera, quien solo atinó a afirmar moviendo su cabeza.

“Sí, sí. Son dos personas que nunca las he nombrado. Nunca he intentado a hacer algo en contra. Yo dejo que todo pase, que las cosas se pongan en su lugar de a pocos”, señaló Yahaira Plasencia.

Al ser consultada por si les guarda rencor, la intérprete de “Ulala” aseguró que no y negó que ellos hayan sido el motivo de su separación de Jefferson Farfán. “Yo no le hecho la culpa a nadie, si las cosas pasaron, así pasó y me hicieron más fuerte”, dijo.

SOBRE UNA PRESUNTA INFIDELIDAD A JEFFERSON FARFÁN

En la entrevista, Milagros Leiva le preguntó a Yahaira Plasencia si le había sido infiel a Jefferson Farfán, lejos de quedarse callada o negar los hechos, la salsera respondió fuerte y claro.

“Cometí un error, sí; pero no fue todo lo que dijeron, o sea la maldad que hicieron a nivel nacional, no fue así. Me pusieron cosas horribles, cosas muy feas y no fue así”, respondió la salsera nacional.

