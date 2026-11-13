La artista cusqueña Alejandra Torrelli, conocida musicalmente como Torrelli, y el productor ayacuchano Kayfex unieron sus talentos en “STAY”, una canción que combina expresiones en quechua, coreano e inglés con influencias del K-pop, la música electrónica y los sonidos andinos.

El tema fue lanzado el pasado 6 de noviembre de 2026 y constituye la última canción del EP “Chameleon”, un proyecto musical que explora diferentes facetas de la identidad de la artista.

Torrelli, quien comenzó su trayectoria pública como creadora de contenido de moda en redes sociales, desarrolla ahora una propuesta musical que busca integrar sus raíces cusqueñas con los géneros contemporáneos que han marcado sus influencias artísticas.

“STAY” combina música andina con influencias del K-pop

La canción incorpora palabras en quechua como munay y kawsay, junto con frases en coreano e inglés, en una composición que conecta distintas culturas mediante el pop y la electrónica.

La cantante explicó que escucha K-pop desde hace aproximadamente 13 años y mencionó al grupo surcoreano Stray Kids como una de las referencias musicales que inspiraron este lanzamiento.

Más allá de la combinación de idiomas y géneros, “STAY” desarrolla una reflexión sobre la identidad y la búsqueda de pertenencia.

“Nunca he sentido que encajo completamente en una sola categoría. Siempre he sido muchas cosas a la vez”, expresó Torrelli al referirse al mensaje de la canción.

Kayfex, productor ayacuchano ganador de un Latin Grammy

La producción musical estuvo a cargo de Kayfex, artista ayacuchano que ha desarrollado proyectos en los que fusiona elementos de la música tradicional andina con sonidos electrónicos contemporáneos.

En 2023, Kayfex obtuvo un Latin Grammy en la categoría Mejor Diseño de Empaque por el álbum “Atipanakuy Deluxe”, una producción que combina electrónica y música andina.

Su colaboración con Torrelli comenzó hace casi dos años, después de que ambos fueran presentados por un amigo en común. Desde entonces, trabajan en una propuesta que busca incorporar elementos culturales peruanos a géneros de alcance internacional.

“Quería hacer pop y música urbana con sonidos peruanos y andinos. Soy de Cusco y esa conexión es importante para mí”, explicó Torrelli.

“Chameleon”: un EP que explora diferentes identidades

“STAY” forma parte de “Chameleon”, el EP publicado bajo Chameleon World, el sello independiente de la cantante.

El proyecto comienza con “Munay (The Calling)”, una introducción narrada que presenta el concepto musical, y continúa con cuatro canciones. Cada tema representa a un personaje distinto dentro de una misma historia.

Los videoclips de los tres sencillos anteriores, “111”, “AA” y “Capricornio”, acumulaban más de 175 mil reproducciones en YouTube, según las cifras comunicadas por el equipo de la artista.

Con “STAY”, Torrelli y Kayfex cierran esta producción, en la que conviven referencias a las culturas andina y surcoreana con elementos de la música pop contemporánea.

Videoclip de “STAY” se estrenó el 11 de noviembre

El videoclip oficial de “STAY” tuvo como fecha de estreno anunciada el miércoles 11 de noviembre de 2026, a las 7:00 p.m.

Los seguidores pueden encontrar información sobre el lanzamiento y los proyectos musicales de ambos artistas en las cuentas de redes sociales @chameleontide y @kayfex.

La colaboración reúne a dos músicos de Cusco y Ayacucho en una producción que incorpora el quechua a una propuesta influenciada por el K-pop y la electrónica.